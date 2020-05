E-Werk verschiebt Festival

Auch das "Unter einem Dach"-Festival, das ursprünglich am Freitag, 15. Mai, im Kulturzentrum E-Werk stattfinden sollte, ist von den aktuellen Veranstaltungsabsagen betroffen. Deshalb haben die Veranstalter das Festival jetzt um ein Jahr verschoben. Der neue Termin ist der 7. Mai 2021. Unter dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" verkündet das Kulturzentrum, dass es gelungen ist, genau das gleiche Line-up auf die Bühne zu bringen. So freut sich das E-Werk-Team unter anderem auf "Blond, Jules Ahoi", "Buntspecht", "Keke", "Pabst" und "Somewhere Underwater". Wie gehabt sind 15 Bands auf fünf Bühnen geplant.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für das Kulturzentrum wäre es eine große Hilfe, wenn Gäste ihre bereits gekauften Tickets für nächstes Jahr aufheben oder diese bei Verhinderung als "Spende" behalten.