In der Nacht auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurde in der Rodacher Straße eine 25-Jährige, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte die Streife der Polizeiinspektion Coburg fest, dass an dem Roller die erforderliche Versicherungsplakette nicht angebracht war und kein Versicherungsschutz für diesen bestand.