E-Scooter benötigt eine Betriebserlaubnis

Einer Streife der Höchstadter Polizei ist am Montag gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße in Zeckern ein 34-Jähriger mit einem E-Scooter aufgefallen, der augenscheinlich schneller als 6 km/h fuhr. Da das Fahrzeug bauartbedingt eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h aufwies, jedoch keine allgemeine Betriebserlaubnis hatte und der Benutzer auch keine Versicherung vorweisen konnte, wurde dieser angezeigt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass sogenannte E-Scooter eine allgemeine Betriebserlaubnis benötigen und versichert werden müssen, wenn die Höchstgeschwindigkeit 6 km/h übersteigt.