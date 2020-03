E-Mobilität für Landwirte

Das bayernweite Netzwerk Land-Schafft-Energie bietet am Mittwoch, 1. April, 10 Uhr, ein kostenloses Webinar zum Thema "E-Mobilität in der Landwirtschaft" an. Im Bereich der Personenkraftwagen ist die E-Mobilität bereits heute weit verbreitet und folgt einem positiven Trend. Doch wie sieht es in der Landwirtschaft aus? Welche Möglichkeiten es hier gibt und auf welchen Grundlagen diese basieren, erläutert der Referent Hubert Maierhofer ausführlich in seinem Webinar. Dabei geht er unter anderem auf die technischen Eigenschaften der Motoren und Akku-Modelle ein sowie auf die verschiedenen Antriebsstrategien. Diese werden bereits an Prototypen und Vorserien getestet und können so anschaulich dargestellt werden. Abgerundet wird das rund 60-minütige Webinar von einem Energiekostenvergleich und einem kurzen Ausblick. Zugangsvoraussetzungen sind eine vorherige Anmeldung, ein PC, Laptop oder Smartphone sowie eine stabile Internetverbindung. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular zu den Webinaren findet man auf der Homepage www.landschafftenergie.bayern/webinare. red