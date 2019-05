Die Initiatoren Andreas Gundelach und Bernd Keller laden wieder alle Interessierten und E-Mobilisten zum Stammtisch ein. In der offenen Runde in der Weinstube Schubert werden Erfahrungen miteinander geteilt, die in Zusammenhang mit der E-Mobilität, speziell im Landkreis Bad Kissingen, stehen. Beginn ist am Mittwoch, 29. Mai, um 20.30 Uhr. Wer nicht kommen kann, notiert sich am besten schon das übernächste Treffen am Mittwoch, 26. Juni. sek