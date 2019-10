E-Learning ist in der Landwirtschaft angekommen

31 Landwirte, darunter fünf Frauen, sind nach zwei-, beziehungsweise dreijähriger Ausbildung feierlich verabschiedet worden. Die Landwirtschaft benötige dringend gut ausgebildete und engagierte Kräfte, sagte Georg Dumpert, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth.

Die Landwirte stünden vor vielen Herausforderungen. Die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung gehöre genauso dazu wie der Klimawandel oder das Volksbegehren zum Artenschutz. Dumpert rief die jungen Leute auf, selbstbewusst und engagiert zu bleiben, neuen Dingen aufgeschlossen entgegenzutreten und die vielfältigen Beratungs- und Fortbildungsangebote in Anspruch zu nehmen.

Um das lebenslange Lernen ging es auch in der Rede von Burkhard Traub, der in der wiedergegründeten Landwirtschaftsabteilung an der Regierung von Oberfranken unter anderem für die Ausbildung zuständig ist. Er appellierte an die jungen Leute, die vielfältigen digitalen Möglichkeiten als neue Lernformen zu verstehen und dabei die eigene Medienkompetenz zu stärken. E-Learning habe längst auch in der Landwirtschaft Einzug gehalten. Die Art der Informationsbeschaffung werde sich weiter ändern, wer digitale Medien nicht anwende, werde letztlich abgehängt.

Paul Jande, Leonhard Pirner, Theresa Hick, Kristina Schnabel und Sarah Schöffel ließen die zurückliegenden Jahre noch einmal Revue passieren. "Keiner hat gesagt, dass es einfach wird", sagte Leonhard Pirner. Das Arbeiten hätten alle Absolventen gelernt. Stephan Herbert Fuchs