Mühlhausen vor 12 Stunden

E-Ladesäule wird eingeweiht

Zusammen mit N-Ergie lädt der Markt Mühlhausen zur Einweihung der E- Ladesäule am Marktplatz am Donnerstag, 16. Januar, ab 10 Uhr ein. Einladung ergeht auch an interessierte Bürger und E-Autobesitzer ...