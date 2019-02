E-Jugend um Kreistitel

Die Fußball-E-Junioren spielen am morgigen Samstag ab 11 Uhr um die Hallenkreismeisterschaft im Spielkreis Coburg/Lichtenfels/Kronach in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein. Zehn Teams haben sich für diese Endrunde qualifiziert - darunter vier aus dem Kreis Kronach - und treten zunächst in zwei Fünfergruppen an. Die jeweils besten zwei Mannschaften erreichen das Halbfinale, das ab 15 Uhr angesetzt ist. Das Finale wird um 15.36 Uhr angepfiffen. Aus dem Kreis Lichtenfels sind lediglich die Talente des gastgebenden TSV Staffelstein am Start. Gruppe A: SG Rödental, SG Adler Weidhausen, FC Kronach, FC Stockheim, TSV Staffelstein. Gruppe B: SG Ziegelerden, SG Gestungshausen, FC Coburg, SC Steinbach, Spvg Eicha. red