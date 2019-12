E-Center Schleicher spendet aufgerundet und verdoppelt

"Gemeinsam. Zusammen.Helfen!" war das Motto der Spendenaktion von E-Center Schleicher in Niederfüllbach Anfang Dezember. "Diese Aktion war ein toller Erfolg! Denn dank unserer Kunden, die fleißig Tiernahrung und Bedarfsartikel gekauft und diese am Spendensammelplatz abgelegt haben, können wir dem Coburger Tierheim Futter und Tierartikel im Gesamtwert von 1244,84 Euro übergeben", heißt es in einer Pressemitteilung. Das Besondere dieser Aktion ist es aber, dass das E-Center Schleicher anlässlich des 50-jährigen Bestehens in Niederfüllbach den ermittelten Warenwert als Geldspende zusätzlich an die Kinderkrebshilfe in Coburg übergibt. Das durchweg positive Feedback der Kunden habe das Unternehmen dazu veranlasst, den Wert jeweils auf 1500 Euro aufzurunden und somit insgesamt 3000 Euro als Spendenwert zu übergeben. red