E-Call foppt mehrfach die Feuerwehr

eCall ist ein elektronisches Notrufsystem, das bei einem Unfall europaweit automatisch Hilfe anfordert. Derart ausgerüstete Fahrzeuge verfügen über Crash-Sensoren, die einen heftigen Aufprall erkennen können. Nach einem Unfall stellt das System über Mobilfunk und Satellitenortung eine Telefonverbindung zur nächstgelegenen Leitstelle her - das Auto wählt sozusagen die 112. Das eCall-System überträgt gleichzeitig die Standortdaten einschließlich der Fahrtrichtung an die Leitstelle des Rettungsdienstes. Ein technischer Fehler in Tennenlohe sorgte jetzt allerdings mehrfach für Fehlalarme, die Verwirrung bei den Einsatzkräften. auslösten Foto: Feuerwehr Erlangen