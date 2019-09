E-Biker bei Sturz leicht verletzt

Am Börstig ereignete sich am Mittwoch kurz vor 7 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Biker leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte ihn beim Linksabbiegen übersehen. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtsachschaden auf etwa 2000 Euro. Autofahrerin übersieht Radfahrerin Beim Rechtsabbiegen vom Berliner Ring in die Starkenfeldstraße übersah am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr eine Autofahrerin eine Radfahrerin. Durch den Zusammenprall wurde die 20-jährige Radlerin leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 800 Euro. Taschendieb langt am Grünen Markt zu Am Dienstag um 10 Uhr wurde einem Besucher eines Crepes-Standes am Grünen Markt eine braune Umhängetasche gestohlen. In der Tasche befand sich neben Büroartikeln noch eine schwarze Sonnenbrille. Der Gesamtentwendungsschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Vermutlich der Fahrer eines hellblauen Autos hat am Mittwoch zwischen 5.45 und 15.15 Uhr im Außenbereich des P & R-Parkplatzes am Heinrichsdamm einen geparkten schwarzen VW Golf angefahren. Der Pkw wies an der Fahrerseite einen Schaden auf, die Höhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Fahrerflucht nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Alkoholfahne kommt Polizei verdächtig vor Am Donnerstag kurz vor 1 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann hinter einer Tankstelle in der Rodezstraße von der Polizei kontrolliert. Dabei wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Zudem hatte der Mann einen Autoschlüssel einstecken, der dazu passende Pkw wurde dann noch von den Beamten hinter der Tankstelle aufgefunden, weshalb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme unumgänglich war. Außerdem wurden die Pkw-Schlüssel sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen hat die Polizei Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. pol