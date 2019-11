E-Bike wurde immer schneller

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger E-Bike-Fahrer am Donnerstagnachmittag. Er war vom Dreifaltigkeitsweg in Richtung Bergstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem Gehweg stürzte. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.