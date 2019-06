Am Montagnachmittag stellte ein 45-Jähriger sein silbernes Elektrofahrrad der Marke Husqvarna auf dem Fahrradstellplatz am Terrassenschwimmbad ab. Als der Mann aus dem Bad zurückkam musste er feststellen, dass sein Bike durch einen bislang Unbekannten erheblich beschädigt wurde. Wer in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 0971/ 714 90, zu melden. pol