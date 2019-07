Als eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin am Donnerstagmittag den Berg in Richtung Thuisbrunn hinunterfuhr, ist sie vermutlich aufgrund von Unebenheiten zu Fall gekommen. Die ältere Dame verletzte sich trotz Sturzhelms schwer. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Erlangen. An ihrem Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.