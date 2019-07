In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter ein Herren-E-Bike in Ludwigsstadt gestohlen. Das schwarz/orangefarbene Fahrrad der Marke "Giant" im Wert von 2000 Euro war am Marktplatz mit einer Kette gesichert abgestellt. Auch ein dazugehöriger Fahrradanhänger, der daneben stand, wurde mitgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.