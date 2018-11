E-Bike in Forchheim gestohlen

Ein Fahrraddiebstahl hat sich am Montag in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr in der Heinrich-Soldan-Straße/Ecke Kreulstraße in Forchheim ereignet. Dort wurde ein hochwertiges E-Bike der Marke Cannondale/Moterra entwendet. Das schwarz-gelbe Fahrrad war mit einem hochwertigen Faltschloss an einem Laternenmast befestigt. Die Polizei Forchheim erhofft Hinweise aus der Bevölkerung.