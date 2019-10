Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Ernst-Putz-Straße am Feiertag leicht verletzt worden. Gegen 21 Uhr war beim Ausparken auf dem Parkplatz gegenüber dem Seniorenheim Waldenfels ein 50-Jähriger mit seinem Pkw an ein hinter ihm fahrendes E-Bike gestoßen. Der Radler stürzte und klagte über ein schmerzendes Handgelenk. Offen blieb, ob das E-Bike mit Licht unterwegs war oder nicht, was für den Schuldvorwurf von Bedeutung sein wird. pol