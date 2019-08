E-Bike-Fahrer geht auf Autofahrer los

Am Montagabend hat ein 76-jähriger Autofahrer eine unschöne Bekanntschaft mit einem renitenten E-Bike-Fahrer gemacht. Der Autolenker fuhr, da er das Einfahrtsverbot in die Adam-Krafft-Straße nicht sehen konnte, verkehrt herum in die Einbahnstraße, was den entgegenkommenden Radfahrer dermaßen erboste, dass er im Verlauf der anschließenden Diskussion mehrfach versuchte, dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Einer der Schläge traf und verletzte den Angegriffenen am Kinn. Nach dem gewaltbereiten Pedelec-Fahrer sucht nun die Polizei. pol