E-Bike-Fahrer bleibt an Werbetafel hängen

Ein E-Bike-Fahrer aus Neunkirchen am Brand ist auf dem Gehweg in der Erlanger Straße in Uttenreuth aus Unachtsamkeit mit dem Pedal an einem Werbeaufsteller hängengeblieben. Der Mann stürzte zu Boden. Er erlitt dabei Schürfwunden und Kratzer an der Hand, am Arm und im Gesicht. Zudem ging die Brille zu Bruch. Der Biker wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in die Chirurgie nach Erlangen gebracht. Am E-Bike entstand nur geringer Schaden. pol