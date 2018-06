E-Bike-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

pol



Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2187 von Scheßlitz in Richtung Schweisdorf. Der 63-Jährige E-Bike-Fahrer geriet mit seinem Fahrrad nach rechts ins Bankett und stürzte beim Gegenlenken. Mit leichten Verletzungen musste der 63-Jährige in die Juraklink Scheßlitz eingeliefert werden. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.