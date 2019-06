Aus dem Treppenhaus eines Fitnessstudios wurde am Sonntag im Zeitraum von 9.30 bis 9.40 Uhr ein E-Bike entwendet. Auffällig an dem gestohlenen E-Bike ist die rot-schwarze Lackierung. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 3200 Euro. Etwaige Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeiinspektion Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.