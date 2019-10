Gleich zwei E-Bikes sind am Freitag entwendet worden. In der Gutenbergstraße ließen Unbekannte ein grün-orange-farbenes Pedelec der Marke Scott im Wert von rund 7500 Euro mitgehen. Auf ein grau-metallic-farbenes Pedelec der Marke Giant im Wert von rund 3000 Euro hatten es Diebe auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Starkenfeldstraße abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0951/9129210. pol