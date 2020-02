Dyck über regenerative Energien

Im Rahmen ihres zweiten "Open-Mind-Weekends" freuten sich die Jungen Bürger Forchheim (JB) über das Interesse zahlreicher Bürger am Thema Umwelt. Den Höhepunkt bildete ein Vortrag zum Thema "Regenerative Energien".

Mit Referent Peter Dyck, der selbst beruflich bei den AEG-Kernenergieanlagen in Frankfurt, der Deutschen Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen in Hannover und als Projektleiter des Brennelement-Trocken- und Abfalllagers Gorleben tätig war, war ein kompetenter Referent gegeben. Nach seinem Wechsel zur KWU in Erlangen verlagerte sich seine Tätigkeit zur Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, die Teil der Uno ist.

In spannender und anschaulicher Weise informierte Dyck über die mögliche Nutzung regenerativer Energien sowie deren konkreten Einsatz am Beispiel von Windrädern und Solaranlagen. Ebenso aufschlussreich waren die Erläuterungen zum Klimawandel im Allgemeinen, dem Einfluss des Menschen darauf und zur Wirkung von CO2 auf die Erderwärmung.

Im Anschluss folgte eine rege Diskussion zu ressourcenschonender Energieerzeugung und Energieverbrauch, zur Nutzung von Atomkraftwerken und Biogasanlagen, zur Verzahnung von Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen sowie zu Anregungen zum eigenen umweltbewussten Verhalten.

Führung im Kellerwald

Ein letztes "Open-Mind"-Wochenende der Jungen Bürger wird sich dem Thema Kellerwald widmen. Inbegriffen ist eine Kellerführung am Sonntag, 1. März, um 14.30 Uhr mit Diskussionsrunde. red