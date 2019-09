Durststrecke hält an: FC Mitwitz geht auch beim FC Oberhaid leer aus

Die Defensive des FC Mitwitz hielt beim FC Oberhaid nur 75 Minuten lang stand, und in der Offensive agierten die Steinachtaler erneut zu harmlos, so dass die Sieglos-Serie in der Bezirksliga West weiter anhält. FC Oberhaid - FC Mitwitz 2:0 Oberhaid ging personell stark angeschlagen ins Spiel und hatte nur zwei Spieler auf der Auswechselbank sitzen.

In einer in der ersten Hälfte sehr schwachen Partie neutralisierten sich beide Mannschaften. Die Gäste standen gut in der Defensive, die Oberhaider zeigten kaum Laufbereitschaft und Willen. So dauerte es bis zur 20. Minute, bis die ersten nennenswerte Möglichkeiten durch Johannes Emmerling und Jonas Reinfelder entstanden.

Im weiteren Verlauf versuchten die Oberhaider mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Diese waren aber zu harmlos. In der 33. Minute kamen die Gäste gefährlich vor das Tor von Jan Griebel, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Im Gegenzug stand Emmerling frei vor Gästekeeper Winterstein, konnte diesen jedoch nicht überwinden.

Nach der Pause schaltete Oberhaid ein paar Gänge hoch und kam reihenweise zu gefährlichen Aktionen. Zwei Distanzschüsse von Simon Roppelt verfehlten das Tor nur um Zentimeter. Mitwitz tauchte nur noch selten vor dem Gehäuse auf und verzeichnete nur noch eine Chance per Freistoß.

Die Hausherren dagegen hielten den Druck aufrecht und gingen in der 75. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß in Führung. Kevin Schmitt hatte den Ball über die Außen auf Jonas Reinfelder gespielt. Dieser zog Richtung Strafraumkante und vollstreckte mit einem strammen Schuss unhaltbar ins lange Eck.

Die Mitwitzer lockerten nun die Defensive. Mit dem Schlusspfiff erzielte Dominik Betz nach Vorlage von Jonas Reinfelder den verdienten 2:0-Endstand. red FC Oberhaid: Griebel - Gründler (76. Ploner), Nöth, Schmitt, Rippstein, Betz, Reinfelder, Trunk, Emmerling (64. Bischoff), Roppelt, Schonert (46. Stretz). FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, S. Müller, Engel, Weiß (73. Beiergrößlein) , Parchent (46. Arm), Totzauer, Büttner, Schmidt, Gentzsch (82. Gryglewicz), Föhrweiser. Tore: 1:0 Reinfelder (75.), 2:0 Betz (90.)/ SR: Klempert (Gefrees) / Zuschauer: 161.