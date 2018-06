Durstrecke ist vorbei

red



Die katholische Gemeinde St. Simon und St. Judas Thaddäus in Poppenlauer hatte eine lange ‚Durststrecke‘ von über einem Jahr: Es gab keine Ministranten, die in den Gottesdiensten dem Pfarrer zur Hand gehen konnten.Diese Durststrecke ist jetzt vorbei. Denn im Pfarrfest-Gottesdienst am Sonntag konnte Pastoralreferent Christof Bärhausen jetzt acht Mädchen und Jungen vorstellen, die ab sofort diese Aufgabe zu übernehmen bereit sind.Von den Acht sind vier aus den Reihen der diesjährigen Erstkommunionkinder. Drei ältere Mädchen waren schon einmal dabei und nehmen nun den Nachwuchs an die Hand, um ihm zu zeigen, was sie zu tun haben.Mit Erleichterung und mehrfachem Applaus nahm die Gemeinde Poppenlauer die frohe Nachricht auf. Als Wertschätzung und Ermutigung für ihren Dienst bekamen die Minis eine Plakette umgehängt mit zwei passenden biblischen Bildmotiven und dem aufgeprägten Wort Jesu: "Wer mir dienen will, folge mir nach".Sehr erfreut zeigten sich auch der Leiter des Gottesdienstes, Dr. James Kurianal, und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Knut Bieber.