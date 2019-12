Bad Staffelstein vor 17 Stunden

Durstiger junger Langfinger

Ein 14-Jähriger steckte am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße vier Flaschen Alkopops und eine Packung Schokobonbons in seinem Rucksack ein. Als er den Supermarkt verl...