Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei Lichtenfels eine randalierende Person auf der Michelauer Kirchweih mitgeteilt. Der 46-jährige Michelauer zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv. Da er auch immer wieder sagte, nun mit seinem Fahrrad nach Hause zu fahren, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und in der Haftzelle ausgenüchtert. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab auch zwei Stunden später noch 2,24 Promille.