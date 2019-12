Durchs weihnachtliche Skandinavien

Das Weihnachtskonzert der "Marku-Singers" findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Der gemischte Chor freut sich, bereits zum zweiten Mal ein Konzert in der Kirche am Judenberg zu veranstalten. Die Gäste erwartet eine musikalische Reise durch das weihnachtliche Skandinavien mit Werken von Edward Grieg, Otto Olsson und Ola Gjeilo. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Sankt-Markuskirche. red