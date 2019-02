Durchs Dorf mit 91 Stundenkilometern

Besonders eilig hatte es eine 55-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes am Mittwochmorgen. Sie wurde in der Ortsdurchfahrt auf der Hauptstraße von einer Polizeistreife mit 91 Stundenkilometern bei erlaubten 50 gemessen, meldet die Polizei. Auf die schnelle Fahrerin kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat zu. pol