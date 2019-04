Durchfallquote so niedrig wie nirgendwo

Bei der Abschlussfeier der IHK im Stadtschloss von Lichtenfels durften 71 Auszubildende ihre Prüfungszeugnisse entgegennehmen. Die jungen Leute würden heute mit dem Abschluss ihrer Ausbildung und der Aushändigung ihrer Abschlusszeugnisse ein Ereignis feiern, das es in der Regel in ihrem Leben nur einmal gebe und deshalb etwas Besonderes sei, betonte der IHK-Vizepräsident für Oberfranken und Vorsitzende des IHK-Gremiums Lichtenfels, Wilhelm Wasikowski, einleitend.

Er verglich einen Sportklassiker wie Bayern München gegen Borussia Dortmund im Fußball oder Brose Bamberg gegen Bayern München im Basketball mit der Ausbildung. Im Sport wie in der Wirtschaft gehe es natürlich zunächst um Leistungsvoraussetzungen. Eine grottenschlechte Mannschaft werde sich schwer tun, ein Match gegen ein herausragendes Team zu gewinnen. Die Leistungsvoraussetzungen alleine würden aber nicht genügen. Man müsse seine Leistung und sein Wissen auch punktgenau abrufen können. Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl weiterer Faktoren, die über Sieg oder Niederlage, Erfolg oder Misserfolg entscheiden würden. Das Spektrum reiche von der Motivation über Zielorientierung, Selbsteinschätzung und Geduld über Zeitmanagement bis hin zur Teamfähigkeit. Dies seien also genau die gleichen Erfolgsfaktoren wie im Unternehmen, wie in der Ausbildung.

Jeder Vierte die Note 1

Nirgendwo sei die Durchfallquote niedriger als im Landkreis Lichtenfels. Aber auch am oberen Ende gebe es Positives zu berichten. Bei den kaufmännischen Berufen schloss jeder Vierte die Prüfung mit der Note 1 ab, im gewerblich-technischen Bereich habe es diesmal nicht ganz so viele Einserabsolventen gegeben. Insgesamt liege Lichtenfels diesmal knapp hinter Bayreuth. Von 73 Teilnehmern der Abschlussprüfung seien 71 erfolgreich gewesen, zwölf von ihnen hätten mit der Note 1 und 24 mit der Note 2 abgeschlossen.

Katharina Schenk machte sich zur Sprecherin der Ausbildungsabsolventen und skizzierte noch einmal den Ausbildungsweg. Landrat Christian Meißner sagte, die derzeit bestehende große Nachfrage nach Fachkräften eröffne beste Chancen am Arbeitsmarkt. Im ländlichen Raum würden sich viele Möglichkeiten auftun. Schließlich überreichten der Landrat, Wilhelm Wasikowski und Peter Belina, Geschäftsführer IHK-Gremium Lichtenfels, die Prüfungszeugnisse und zeichneten zusätzlich die zwölf besten Auszubildenden aus. Die Band "Huebnotix" umrahmte die Feier musikalisch.

Die Prüfungsbesten der Berufsausbildung: Verena Appel (Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Baur Versand), Patrick Beck (Kaufmann im Einzelhandel, Lebensmittelmärkte Werner), Sonja Frischholz (Fachkraft für Lagerlogistik, Baur Versand), Suzana Gavric (Kauffrau im Einzelhandel, Lebensmittelmärkte Werner), Julia Geldner (Kauffrau im Einzelhandel, Aldi GmbH), Daniel Hofmann (Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Baur Versand), Nico Imhof (Kaufmann im Einzelhandel, Lebensmittelmärkte Werner), Simon Kestel (Konstruktionsmechaniker, Karl Eugen Fischer), Silja Knörrer (Konstruktionsmechanikerin, Karl Eugen Fischer), Bastian Kunzelmann (Elektroniker für Betriebstechnik, Karl Eugen Fischer), Lasse Charlie Neumann (Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Baur Versand), Katharina Schenk (Kauffrau im Einzelhandel, Lebensmittelmärkte Werner). thi