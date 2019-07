Durchfahrt nicht möglich

Wegen Kanalarbeiten voll gesperrt wird ab Donnerstag, 4. Juli, die Sinntalstraße vom Einmündungsbereich Sinntalstraße/Mühlenweg bis zur Sinntalstraße/ Sportplatz. Die Sperrung gilt bis Dienstag, 3. September, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft.

In diesem Zeitraum ist die Zufahrt von der Staatsstraße 2289 in Richtung Riedenberg, Einmündung Sinntalstraße beziehungsweise die Ausfahrt über diese Strecke nicht möglich. Es wird darum gebeten, in diesem Zeitraum die zweite Einmündung von der Staatsstraße 2289 nach Riedenberg (Einfahrt Kreuzbergstraße) zu nutzen. Eine Durchfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Sinntalstraße ist nur bis zur Baustelle befahrbar, so die Mit teilung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau. red