Durchfahrt eingeschränkt

Wenn am Dienstag die Schule beginnt, gelten wieder die Beschränkungen in der Von-der-Tann-Straße. Darauf weist die Stadt hin. So ist während der Ankunftszeiten der Schulbusse die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Polizei werde kontrollieren. Wer zu den entsprechenden Zeiten zu den Märkten am Sportzentrum will, muss über die Anbindung Hammelburg-Mitte fahren. aki