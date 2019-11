"Durcheinander" deckt schonungslos auf

Die Ausstellung "Durcheinander" des Wernsdorfer Künstlers Rainer Kappauf ist bis auf Weiteres im Strullendorfer "Glaskasten" zu sehen.

Bei der Vernissage sprach Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) davon, wie schön es sei, dass der Künstler seine Werke mit der Öffentlichkeit teilt. Sein Dank galt auch dem Heimatkundlichen Verein, der mit seinem Engagement eine Plattform für lokale Künstler schafft.

Der aus Bayreuth stammende Künstler hat schon mit verschiedenen Ausstellungen auf sich aufmerksam gemacht. Die Anfänge der zeichnerischen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt sind in seiner Kindheit und Jugend zu finden. Der Umgang mit Bleistift, Feder und später mit dem Pinsel war ihm schon immer vertraut. Die starken Kontraste sowohl von Farbtönen als auch Inhalten betonen die Thematik seiner gesellschaftskritischen Gemälde. Er ist ein eigenwilliger Maler, der mit seinen Motiven auf unbequeme, oft längst vergessene Themen hinweist. So werden Armut, Rassismus, Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit, aber auch der Endlichkeit des Seins in seinen Werken schonungslos gezeigt. Die Ausstellung kann auf Anfrage besichtigt werden und ist am Strullendorfer Weihnachtsmarkt geöffnet.