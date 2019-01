Durch winterliche Landschaft nach Fierst

Eine Winterwanderung hat die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Gleusdorf-Poppendorf und Umgebung unternommen. Es ging nach Fierst bei Ebern, wie die Vereinigung mitteilte.

Der Treffpunkt war in der Ortsmitte von Gleusdorf. Hier wurde die Wandergruppe von Scout Lohneiß übernommen und auf die Wanderstrecke nach Fierst bei Ebern gebracht. Von Gleusdorf ging es quer durch die Landschaft in Richtung Nord-West und an Landsbach vorbei zur mobilen Versorgungsstation am Stöckich. Hier konnte sich die Wandergruppe zum ersten Mal stärken. Weiter verlief die Wanderstrecke quer durch den Wald zur Gotteswiese in der Nähe der Windräder. Hier kam die mobile Versorgungsstation zum zweiten Mal zum Einsatz. Das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Fierst war das Ziel. Hier wurde mit dem Schießsimulator des bayerischen Landesjagdverbandes, Kreisgruppe Ebern, unter Aufsicht des Leiters Wolfgang Lappe das Schießen auf bewegliche Ziele trainiert. Den Helfern bei der Wanderung wurde abschließend beim Beisammensein gedankt. ft