Durch Wald und Flur

Die Wanderfreunde Untererthal 1985 zogen Bilanz. Die Wanderer nahmen an 49 IVV-Wandertagen teil, das bedeutet einen Rückgang von drei gemeldeten IVV-Wandertagen. Insgesamt wanderten für die Wanderfreunde Untererthal 600 Wanderer. Die Zahl der Teilnehmer nahm auch hier um 103 ab. Dies wurde aber dadurch erklärt, dass es drei Busfahrten weniger als 2016 gab. Der Durchschnittswert liegt bei 12,2 pro Wandertag und Wanderer. Diese Zahl sank um 1,3.

Insgesamt wurden sieben Busfahrten durchgeführt, und zwar nach Büchenbach, Kasendorf, Billigheim, Stegaurach, Bindlach, Pottenstein und Tiefenbach. Der vereinseigene Wandertag war 2017 in Hammelburg auf der Saaleinsel. Es wurden drei verschiedene Strecken angeboten, die auch gut angenommen wurden. Die Teilnehmer sind bei trockenem Wetter mit vier Bussen nach Hammelburg angereist.

Die derzeitige Mitgliederzahl der Wanderfreunde liegt bei 42. Die Jahresabschlussfeier fand im Gasthaus "Goldenes Kreuz" in Untererthal statt. Jedes Mitglied erhielt einen Wanderpreis. red