Am Donnerstag, um 18 Uhr, befand sich ein Motorradfahrer auf dem Weg von Stangenroth nach Bad Kissingen. In der Unteren Marktstraße, Burkardroth, stürzte der 56-Jährige aus Unachtsamkeit und stieß an die Seite eines vorbeifahrenden Opel-Fahrer. Durch geringer Geschwindigkeit blieb der Harley-Fahrer glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro. pol