Durch Trick um Bargeld erleichtert

Ein 70-Jähriger wurde am Donnerstag Opfer eines Trickbetrügers. Dieser hatte den Geschädigten auf dem Rewe-Parkplatz in der Ohmstraße in Herzogenaurach angesprochen und darum gebeten, doch ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Als der Geschädigte in seinem Portemonnaie kein entsprechendes Wechselgeld fand, suchte der Mann selbst im Geldbeutel. Später bemerkte der 70-Jährige das Fehlen seines gesamten Scheingeldes.

Vom Täter ist nur bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt, dunkelhäutig und circa 1,80 Meter groß ist. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor in der Adventszeit vermehrt auftretenden Trickbetrügern, die auf unterschiedlichste Weise die Gutmütigkeit von Personen ausnutzen und ihnen Bargeld entwenden. pol