Eine öffentliche Führung im Schloss und im Park Fantaisie bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth am Sonntag, 1. September, um 14 Uhr an. Der Spaziergang steht unter dem Motto "Die Fantaisie - ein verkanntes Juwel". Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Eine Anmeldung unter Telefon 0921/731400-11 (Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr) ist erwünscht. red