Durch Kurs fit und mobil bis ins hohe Alter

Die Ortsverbände des Bayerischen Bauernverbandes im Markt Burkardroth veranstalten ab Dienstag, 5. November, um 17.30 Uhr im Pfarrhaus Gefäll den Kurs: "Trittsicher durchs Leben". In sechs 90-minütigen Kurseinheiten schult ein erfahrener Übungsleiter die Teilnehmenden. Die Übungen sind einfach durchzuführen und erfordern keine Vorkenntnisse.

Anmeldungen werden bis Sonntag, 20. Oktober, entgegengenommen in Stangenroth bei Gerti Straub (Tel.: 09734/5148), in Premich bei Monika Reith (Tel.: 09701/1259), in Wollbach bei Sigrid Rottenberger (Tel.: 09734/345), in Frauenroth bei Maria Hartmann (Tel.: 09734/5676), in Zahlbach bei Karola Wehner (Tel.: 09734/5359), in Burkardroth bei Jutta Metz (Tel.: 09734/1805) und in Gefäll bei Silvia Arnold (Tel.: 09701/1455). sek