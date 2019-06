Herzogenaurach 26.06.2019

Durch Herzogenaurachs Innenhöfe

Am Sonntag, 30. Juni, lädt der Heimatverein zu einer Stadtführung in die Hinter- und Innenhöfe ein, die man kaum wahrnimmt. Der historische Spaziergang beginnt um 10 Uhr am Georgsbrunnen am Marktplatz...