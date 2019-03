Durch Energieersparnis Straßenbeleuchtung finanzieren

Die Marktgemeinde Geroda wird zunächst die Straßenbeleuchtung der Ortsdurchgangsstraßen Geroda und Platz (Gartenweg und Weißbachweg inklusive) auf LED umrüsten. Das beschoss das Gremium in der Sitzung am Mittwoch.

Bürgermeister Alexander Schneider stellte seinen Räten das Angebot der Bayernwerk Netz GmbH vor. Etwa 12 000 Euro wird die Gemeinde für den Austausch der Lampenkörper bezahlen müssen. Schneider sprach von einer Energieeinsparung von über 70 Prozent, etwa 2100 Euro pro Jahr. Nach fünfeinhalb Jahren wird sich die Investition amortisiert haben. Über die Umrüstung der übrigen Straßen soll im nächsten Jahr entschieden werden.

Blühwiesen anlegen

Der Anregung der Gemeinderätin Monika Bienmüller folgend, wird die Gemeinde jetzt Blühwiesen anlegen. Bauplätze, wie Bienmüller vorgeschlagen hatte, seien nicht geeignet. Das Gremium entschied sich nach eingehender Diskussion für die Flächen um den Parkplatz am Friedhof in Platz sowie an den Ortsausgängen in Geroda sowohl in Richtung Platz als auch in Richtung Schildeck auf der rechten Seite. Ein Angebot soll eingeholt werden, hieß es.

Angeregt wurde ebenso, dass bei der Bepflanzung von zum Beispiel Blumenkästen darauf geachtet wird, Blumen zu wählen, die Bienen auch besuchen.

Kreuze schon im Haushalt

Ralph Regus gab die Anregung eines Bürgers weiter, das Kreuz auf dem Friedhof in Platz zu restaurieren. Laut Bürgermeister Schneider sei die Restaurierung beider Kreuze in Geroda und Platz bereits für den Haushalt vorgesehen.

Milchviehstall mit Kuhkomfort

Mit einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Bauantrag eines Unternehmers in Platz zu, der den vorhandenen Milchviehstall mit Auslauf für zusätzlichen Kuhkomfort erweitern möchte. Mit der Vergrößerung schafft er Platz für zirka 30 Tiere.