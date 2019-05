Die Nachtwächterführung des Pfalzmuseums Forchheim "Hört Ihr Kinder und lasst Euch sagen ...!" am Samstag, 4. Mai, um 21 Uhr ist ein Spaß für die ganze Familie. Die Familienführung findet jeden ersten Samstag im Monat statt an folgenden Terminen: 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember. Bei Laternenschein gehen die Teilnehmer mit einem hartgesottenen, ehemaligen Söldner des Dreißigjährigen Krieges, der sich jetzt als Wächter der Nacht verdingen muss, durch dunkle Forchheimer Gassen. Kosten: acht Euro Erwachsene, vier Euro Kinder bis zwölf Jahre. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Unser Bild entstand nachts am Martins-Kirchplatz Foto: Alfred Weiss