Durch die Zeiler Gassen

Der MTV Bamberg richtet am 14. Juli die bayerischen Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf aus. Als Wettkampfort haben sich die Bamberger Orientierungsläufer die Altstadt von Zeil ausgesucht, die in diesem Jahr ihr 1000-jähriges Bestehen feiert. In den engen Gassen, Innenhöfen und am Flüsschen Altach sind knapp 50 Posten verteilt, wodurch viele interessante Bahnen entstanden sind, die die Läufer vor immer wieder neue Routenprobleme stellen werden. Beim Sprint sind die Strecken deutlich kürzer als bei den längeren Distanzen, dafür laufen die Sportler aber mit höherer Geschwindigkeit. Die Sieger in den einzelnen Kategorien werden in der Addition von zwei Läufen (gestartet wird um 13 Uhr und 15 Uhr) ermittelt. Der Lauf ist gleichzeitig Wertungslauf der Deutschen Parktour, dadurch werden neben den bayerischen Läufern auch Athleten aus anderen Bundesländern am Start sein.