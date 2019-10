Der Naturpark Steigerwald lädt am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr, zu einer Führung durch die Ausstellung "Wilde Buchenwälder" in Ebrach ein. Treffpunkt ist in den Ausstellungsräumen am Marktplatz 5 in Ebrach. Die Führung erläutert Hintergründe zur Tier- und Pflanzenwelt in den heimischen Buchenwäldern. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter info@steigerwald-naturpark.de oder unter der Telefonnummer 09161/92-1523 möglich. red