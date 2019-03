Durch die Nacht walken

Mit einem letzten Test vor dem am Sonntag, 7. April, stattfindenden 15. Obermain-Marathon, soll am heutigen Mittwoch bei einem Night-Walk allen Nordic-Walking-Freunden noch einmal Gelegenheit gegeben werden, den Hauptteil der insgesamt rund 16 Kilometer langen Kloster-Banz-Route kennenzulernen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Fun-Arena vor dem Aqua-Riese-Hallenbad in Bad Staffelstein. Nach einer Freistart-Verlosung und dem Aufwärmen wird 14 Kilometer gewalkt. Auf der Strecke durch die Wälder von Kloster Banz ist für eine Versorgung und Betreuung der Sportler gesorgt. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nordic-Walking-Stöcke stellt die Sport-Praxis Faulstich zur Verfügung. Stirnlampen sind selbst mitzubringen. Anmeldung und alle weitere Infos unter www.obermain-marathon.de. red