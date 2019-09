Durch die Mainauen

Immer für den Samstag nach Schulanfang laden die "Fünf-Sterne"-Gemeinden zu ihrer Herbstwanderung ein.

Die 28. Wanderung in dieser Reihe richtet die Gemeinde Sand aus. Treffpunkt ist am Samstag, 14. September, um 9 Uhr an der Sport- und Kulturhalle in Sand. Die Wanderwarte haben einen etwa zehn Kilometer langen Rundweg ausgesucht, der über die Pappelallee und am Campingplatz vorbei auf den Naturerlebnispfad in den Mainauen führt. Es folgt ein Anstieg auf den Grosberg, der eine herrliche Aussicht bietet. Hier wurden Funde aus der Jungsteinzeit gemacht. Weiter geht es in südlicher Richtung in den Steigerwald und an den Weinbergen vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Ein Mittagessen wird dort bei Musik angeboten. Als Zugabe haben die Teilnehmer der Tour freien Eintritt beim Fußballspiel des FC Sand am Nachmittag. sw