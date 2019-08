Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bamberg veranstaltet am Sonntag 25. August, die Tour "Bamberg erfahren - durch die Kirchenstadt". Neben den bekannten und berühmten Bamberger Kirchenbauten steuern die Radler viele andere Kirchen, Kapellen, Klöster und Sehenswürdigkeiten an. Ausgiebige Führungen werden nicht angeboten. Die Strecke beträgt etwa 25 Kilometer, ist hügelig und für Alltagsradler geeignet. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt 2, in Bamberg. Weitere Informationen zur der Tour gibt es bei Michael Schilling (Telefon 0951/9177891 oder 0170/8805785). red