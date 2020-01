Die Volkshochschule Herzogenaurach präsentiert am Mittwoch, 15. Januar, gemeinsam mit dem Hobbyfilmer Josef Röhrle den interessanten Dokumentationsfilm "Schottland - eine Reise durch die Highlands". Der Film beginnt um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Musikschule am Kirchenplatz 11 in Herzogenaurach. Karten gibt es an der Abendkasse. red