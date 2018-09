Durch die Felsenkeller von Egloffstein

Die Tourist-Info Egloffstein bietet am Mittwoch, 12. September, um 10 Uhr eine Führung unter dem Motto "Eintauchen in die Unterwelt" an. Dabei führt Michael Wirth Interessierte durch die historischen Felsenkeller von Egloffstein. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb der Raiffeisenbank in der Felsenkellerstraße. red