Die Stadt Höchstadt lädt ein zu einer Führung durch die Altstadt zum "Zwetschger". Nach der einstündigen Führung durch den alten Kern Höchstadts wird auf ein Glas Wein in einem der ältesten Häuser Höchstadts, der Weinstube "Zwetschger", eingekehrt. Treffpunkt für die Führung am Sonntag, 6. Oktober, ist um 16 Uhr am Marktbrunnen in Höchstadt. Anmeldungen sind erbeten bei Birgit Keller unter Telefon 09193/6258248 oder unter 0157/70686262. red